Sadə hazırlanan bu içki bədəndəki toksinləri yox edir

Orqanizmi toksinlərdən təmizləməklə sağlam həyata qovuşmaq olar.

Parazitləri toz halına gətirən bu içki bədəndəki bütün toksinləri yox edəcək.

Metbuat.az Medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislərin sözlərinə görə, mədə-bağırsaq traktının işini yaxşılaşdırmağa, həzmi normallaşdırmağa, və hüceyrə səviyyəsində toksinlərdən qurtulmağa kömək edən içki ballı sudur.

Orqanizmin effektiv təmizlənməsi üçün diyetoloqlar ballı su içməyi məsləhət görürlər. Onu hazırlamaq üçün bir çay qaşığı bal bir stəkan çiy isti suda həll edilir. Çiy suda bal klaster bağları əmələ gətirir və müalicəvi xüsusiyyətləri artırır.

Orqanizmi təmizləmək üçün bu içki təkcə həzmi normallaşdırmağa deyil, həm də mədə-bağırsaq traktının işini yaxşılaşdırmağa, həmçinin immuniteti artırmağa kömək edə bilər.

