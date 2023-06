Fransanın Nanter şəhərində polis tərəfindən öldürülən yeniyetmənin xatirəsinə keçirilən etirazlar davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisələrlə əlaqədar iyulun 3-dək komendant saatı elan edilib.

Bildirilib ki, hazırda əlavə polis qüvvələri göz yaşardıcı qazlardan istifadə etməklə iğtişaşları yatırmağa çalışır.

