Vatsap yeni funksiyasını təqdim etməyə hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bundan sonra mesencerdə mesajları çatların yuxarı hissəsinə bərkitmək üçün funksiya əlavə olunacaq. İstifadəçinin istəyindən asılı olaraq həmin yazıları 24 saatlıq, 7 və 30 gün müddətinə çat daxilində "bərkitmək" mümkün olacaq.

Hazırda yenilik "Android"in beta versiyasında istifadəyə verilib.

