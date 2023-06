Polşada keçirilən III Avropa Oyunlarında qılıncoynatmada kişilər arasında şpaqa, qadınlarda sablya üzrə komanda yarışlarına start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kənan Əliyev, Barat Quliyev və Ruslan Həsənovdan ibarət şpaqa üzrə kişilərdən ibarət millimiz ən güclü 16-lığa yüksəlmək uğrunda keçirilən görüşdə Estoniya yığmasına 41:43 hesabı ilə məğlub olaraq mübarizəni dayandırıb.

