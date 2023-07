Bir fincan limonlu suyun inanılmaz FAYDALARI

Şişkinlik mədədə və ya qarında hiss edilən şişkinlik, dolğunluq və ya narahatlıq hissidir. Bu vəziyyət həzm sistemindəki bir çox faktordan qaynaqlana bilər. Həyat keyfiyyətini aşağı salan bu problemin qarşısını alacaq üçün müxtəlif təbii üsullar var.

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən xəbər verir ki, bir limonun suyunu sıxın və bir stəkana tökün, sonra çıxan limon suyu qədər su əlavə edin. Ancaq bu qarışığı səhər və ya yeməkdən əvvəl deyil, yeməklərin ortasında içməlisiniz. Qısacası, şişkinlik probleminiz varsa, yeməyinizi yeməyə başlamaq, yarıya qədər fasilə vermək, limonlu suyunuzu içmək və yeməyinizi yeməyə davam etmək probleminizi qısa müddətdə həll edəcək.

LİMONLU SUYUN FAYDALARI

Limon C vitamininin zəngin mənbəyidir. C vitamini immunitet sistemini dəstəkləyir, dərinin sağlamlığını yaxşılaşdırır və antioksidant təsiri ilə sərbəst radikallarla mübarizə aparır.

Limonlu su həzm sisteminə müsbət təsir göstərən turşulu bir içkidir. Limon suyu mədə turşularının istehsalını artıraraq həzm prosesini yaxşılaşdıra bilər. Limonlu su içmək suyun dadını daha maraqlı edərək gündəlik su istehlakını artıra bilər. İmmuniteti gücləndirir Limon suyu C vitamini və digər antioksidantlarla zəngin olduğu üçün immunitet sistemini dəstəkləyir. Bu, infeksiyalardan qorunmağa kömək edə bilər.

