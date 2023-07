"Azərbaycanda yoxsul yoxdur. Kasıb ola bilər, o da öz günahıdır".



Metbuat.az bildirir ki, bunun Əməkdar artist Kubra Əliyeva "Elgizlə izlə" verilişində deyib. O, həmçinin qeyd edib:

"Ərəb şeyxi qızının ad günündə torta 70 min pul verib. Bizimkilər də ondan götürüb. Azərbaycanda yoxsul yoxdur. Kasıb ola bilər, o da öz günahıdır. Oxumur, işləmir, deyir, elə mənə dövlət baxsın. Elə şey yoxdur. Yolda yerimək olmur, maşın bol, restoranlar dolu".



