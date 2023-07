Azərbaycanda 1001 dollardan ibarət hədiyyəlik buket maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə görüntülər yayılıb. Belə ki, buket hərəsi 1 dollar olmaqla cəmi 1001 dollardan hazırlanıb.

Sosial şəbəkə istifadəçiləri isə görüntüləri tənqid edib, bunun bədxərclik olduğunu bildiriblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.