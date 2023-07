​"WhatsApp"dan video zənglərlə bağlı YENİLİK

"WhatsApp"ın qrup video söhbətləri üçün etdiyi yeniliyi təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, son yenilənmədən sonra "WhatsApp"da 32 nəfərə qədər qrup video zəng qəbul edilə biləcək. Bu xüsusiyyət hazırda beta versiyada aktivəşdirilib.

Qeyd edək ki, 180-dən çox ölkədə 2 milyarddan çox insan istənilən vaxt və hər yerdə dostları və ailəsi ilə əlaqə saxlamaq üçün "WhatsApp"dan istifadə edir. "WhatsApp" ödənişsizdir və bütün dünyada telefonlarda mövcud olan sadə, təhlükəsiz, etibarlı mesajlaşma və zəngetmə xidmətlərini təklif edir.

