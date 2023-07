Quba-Xaçmaz Regional Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi vəzifəsinə yeni təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəzifə gənclər və idman naziri Fərid Qayıbovun müvafiq əmri ilə deputat Siyavuş Novruzovun qardaşı oğlu Nəcəf Novruzova həvalə edilib.

Bu barədə o, özünün feysbuk hesabında paylaşım edib.

