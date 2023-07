Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anar tədbirlərin birində mahnı oxuyub.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, Xalq yazıçısı “Laçın” mahnısını səsləndirib.

Bu anı əks etdirən görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

