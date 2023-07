Qondarma rejimin "rəhbəri" Arayik Arutunyanın qızları və kürəkəni Qarabağı tərk edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə erməni teleqram kanalları məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, Arutunyanın kürəkəni Qarabağı tərk etməzdən əvvəl tutduğu vəzifədən azad edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.