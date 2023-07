"Çocuklar Duymasın" serialında Əminə obrazı ilə yadda qalan Melek Şahin yeni paylaşımı ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, fotolarını tez-tez sosial media hesabında paylaşan 52 yaşlı aktrisa bu dəfə işsizlikdən şikayətlənib:

"Mənim kirayə evim şəhərsalmanın nəzarətinə keçdi və mən kirayə haqqının 3 qatını ödəyib özümə çətinliklə ev tapa bildim. Yaşayış şəraiti hamımız üçün ağırdır və indi həqiqətən pis vəziyyətdəyəm".

