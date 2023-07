Sabah Söyüdlü ilə bağlı Komissiyanın iclası keçiriləcək

"Gədəbəy rayonunun Söyüdlü kəndində nöqsanların aradan qaldırılması üçün ciddi tələblər qoyulub".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Gədəbəy rayonunun Söyüdlü kəndində vəziyyətin araşdırılması üçün yaradılan Komissiyanın sədri, ekologiya və təbii sərvətlər naziri Muxtar Babayev keçirdiyi brifinqdə deyib.

Nazir bildirib ki, istismarçı şirkət tərəfindən lazımi layihələrin təqdim olunması həyata keçirilməsə, sərt tədbirlərin görülməsinə başlanılacaq:

“Təkliflər bu gün müzakirə olunub, sabah Komissiyanın iclası olacaq, orada səsləndiriləcək”.

