İyulun 15-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasının Prezidenti Şarl Mişel və Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan arasında görüş keçiriləcək.

Metbuat.az "Sputnik Armenia"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Nikol Paşinyan hökumətin iclasında bildirib.

Paşinyan, Brüsseldə baş tutacaq görüşdə iştirakını təsdiq etdiyini bildirib.

