10 yaşlı məktəbli Nuray Şahsuvarlının ifası sosial şəbəkədə gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Azərbaycan xalq mahnılarını ifa edərək izləyicilərin diqqətini cəlb edib.

Nuray Sumqayıt şəhər Bülbül adına 2 nömrəli Uşaq İncəsənət məktəbinin şagirdidir.



Həmin görüntüləri təqdim edirik:

