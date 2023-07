Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan və ABŞ dövlət katibi Entoni Blinken görüşüblər.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, görüşdə NATO-nun Vilnüs sammitində alınan qərarlar müzakirəyə çıxarılıb.

Görüş ASEAN ölkələrinin toplantısı çərçivəsində başa tutub.



