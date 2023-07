Xalq artisti Emin Ağalarov həyat yoldaşı Alyona Qavrilovanı evlilik ildönümləri ilə bağlı təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir, E.Ağalarov bununla bağlı "İnstagram" hesabında paylaşım edib.

O, toylarından olan fotolara "İldönümümüz mübarək, sevgilim. Hər şeyə görə sənə təşəkkür edirəm" - deyə Emin yazıb.

Qeyd edək ki, Emin Ağalarov Alyona Qavrilova ilə 2018-ci ildə evlənib. Cütlüyün Afina adında qızları var.

