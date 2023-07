"İnter Mayami" Lionel Messinin transferini rəsmən açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı klubun mətbuat xidməti yayıb.

Bildirilib ki, 36 yaşlı oyunçu yeni klubda 10 nömrəli forma ilə çıxış edəcək.

Messi "İnter Mayami" ilə 2025-ci il dekabrın 31-dək müqavilə imzalayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.