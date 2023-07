Sədərək ticarət mərkəzini su basıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünən gecədən etibarən Bakıda yağan intensiv yağışlar bəzi ərazilərdə çətinliklər yaradıb.

Yağan yağışlar nəticəsində Sədərək ticarət mərkəzində də ciddi problemlər yaranıb.

Sahibkarlar yağış nəticəsində onlara ciddi ziyan dəydiyini bildirirlər.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

