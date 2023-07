Gəncədə tullantıları qalaqlayaraq yandıran şəxs cəzalandırıldı

Gəncədə tullantıları qalaqlayaraq yandıran şəxs cərimələnib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətindən məlumat verilib.

Xidmət əməkdaşlarının keçirdikləri nəzarət tədbirləri zamanı Gəncə şəhəri, Ə.Rəfibəyli küçəsində yerləşən “Gəncə Ekspress” ASC-nin həyətində tullantıların qalaqlanaraq yandırılıması faktı müəyyən edilib.

Xidmət rəsmisi Xaliq Mirzəyev bildirib ki, araşdırma zamanı tullantıların “Gəncə Ekspress” ASC-nin həyətində yerləşən rəngsaz sexində işləyən Tural İsmayılov tərəfindən yandırıldığı məlum olub.

Faktla bağlı akt, protokol tərtib tərtib olunub və T.İsmayılov barəsində qanunamüvafiq tədbir görülüb.

Əraziyə cavabdeh “Gəncə Ekspress” ASC-nin İdarə heyətinin sədri Eltac Əliyevə ərazinin təmizliyinə nəzarət olunması ilə bağlı ciddi xəbərdarlıq edilib, rəngsaz sexinin rəhbərliyinə isə belə halların təkrarlanmaması üçün məcburi göstəriş verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.