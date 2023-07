Azərbaycana səfər etməkdən və Prezident İlham Əliyevlə Bakıda görüşməkdən məmnunluq duyuram.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İraq Kürdüstanı regional muxtariyyətinin rəhbəri Nerçivan Bərzani tviter səhifəsində yazıb.

"Prezidentə isti qarşılanma üçün təşəkkür edirəm, Kürdüstan regionu və İraq ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin inkişafını səbirsizliklə gözləyirəm", - o qeyd edib.

