Klarnet ifaçısı Hüseyn Məhəmmədoğlu magistraturaya qəbul olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, instaqram hesabında məlumat yayıb.

"Şükürlər olsun ki, mən də magistraturaya qəbul oldum. Heç inanmazdım ki, 39 yaşında Azərbaycan Milli Konservatoriyasının magistr tələbəsi olacağam. Ali savadlı musiqiçi olmaq gözəldir", - deyə musiqiçi yazıb.

