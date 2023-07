Erməni jurnalistlər Azərbaycana səfər edə bilərlər - AÇIQLAMA

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi və Mətbuat Şurası Ermənistan media nümayəndələrinin hansı qaydalar əsasında Azərbaycana səfər edə biləcəklərinə aydınlıq gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mətbuat Şurasının sədri Rəşad Məcid nazirlikdə keçirilən brifinqdə bildirib ki, Ermənistan jurnalistləri Azərbaycana səfər etmək istəsələr, bu sahədə problem olmaz.

Onun sözlərinə görə, müxtəlif dövrlərdə Tbilisidə Azərbaycan və Ermənistan jurnalistlərinin görüşləri təşkil edilib.

Torpaqlarımız işğaldan azad ediləndən sonra artıq yeni şərait yarandığını söyləyən Mətbuat Şurasının sədri qeyd edib ki, Azərbaycan qanunları çərçivəsində Azərbaycana gəlmək istəyən Ermənistan jurnalistləri üçün qapı açıqdır:

“Ermənistan jurnalistləri Azərbaycana səfər etmək istəsələr, bu sahədə problem olmaz”.

XİN-in mətbuat katibi Ayxan Hacızadə isə deyib ki, Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq tədbirlər zamanı xarici nümayəndə heyətlərinin tərkibində erməniəsilli jurnalistlər də olur:

“Bütün səfər edənlərin Azərbaycan qanunlarına hörmət etməsi zəruri amillərdəndir. Bu istiqamətdə növbəti illərdə müsbət addımların atılması gözlənilir”.

