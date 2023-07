Maxi.az e-ticarəti seçir!

Maxi.az indi daha sərfəlidir.



Müasir zamanın bizdən istəyi daha az vaxt, daha az enerji və daha sürətli həyatdır. Hazırda elektron ticarət bazarı tam olaraq bu 3 qayda ilə ayaqlaşır. Əvvəllər ehtiyacımız olanı almaq üçün təkcə pul deyil, vaxt da lazım idisə, indi bunu e-ticarət ilə bir neçə saniyədə həll etmək mümkündür. Maxi.az sizə əlavə zaman sərf etmədən ehtiyacınız olanın ən yaxşısını daha sərfəli qiymətlərlə Umico Market platformasında təklif edir. Maxi.az Azərbaycan bazarında elektronika və məişət texnikasının pərakəndə satışı ilə məşğuldur. O, ölkədə kifayət qədər tanınan və etibar edilən İNTEQRAL şirkətinin bir biznes kanalıdır.

İndi isə sizə əla bir xəbərimiz var - Maxi.az elektron ticarət ilə sizə daha da yaxın oldu. Siz artıq onlayn şəkildə istənilən elektronika və məişət texnikasını vaxt sərf etmədən Umico Market platforması üzərindən cəmi bir neçə saniyəyə əldə edə biləcəksiniz.

Əgər siz “baxmadan, görmədən necə alım?”, deyirsinizsə, Maxi.az bu tərəddüdünüzü də anlayır və sizə tam şəffaf seçim təqdim edir. Bəs Maxi.az-dan onlayn alış-veriş sizə hansı üstünlükləri vəd edir?

Siz mağazaları gəzmədən, vaxt itirmədən axtardığınız məhsulu fərqli marka və qiymətlərdə tapıb, müqayisə edə bilərsiniz. Onlayn alış zamanı seçdiyiniz məhsul qapınızadək çatdırılır. Üstəlik, Kapital Bank tərəfindən təqdim olunan daha sərfəli kredit şərtləri ilə hissə-hissə ödəmək imkanınız da var. Maxi.az məhsullarını Umico Market-dən əldə etdiyinizdə 10%-dək bonus qazanacaqsınız. Həmçinin, sifarişiniz mümkün olan ən tez vaxtda sizə təhvil veriləcək.

Maxi.az-dan onlayn alışın üstünlükləri bununla da bitmir. Şirkətin hər zaman sizi düşünən komandası onlayn alış zamanı pulunuza qənaət etmək və seçdiyiniz məhsulun sizdə sual işarəsi yaratmaması üçün“3 addım” prinsipini tətbiq edir - “Öyrən! Hesabla! Al!”.Maxi.az bu prinsiplə seçdiyiniz məhsulun müxtəlif satıcılarla müqayisəsini aparır. Seçdiyiniz məhsulun istehsalçıdan rəsmi zəmanəti, hissəli alış və kredit şərtləri, əlavə komissiyalar və digər xərclər hesablanaraq sizə yekun daha sərfəli qiymət təqdim olunur.Burada məhsulun istehsalçıdan olan rəsmi zəmanəti, rəsmi şəkildə qeydiyyatdan keçməsi və istehlakçı istifadəsinə tam uyğunluğu yoxlanılır. Bütün bu konsepsiyanın əsas məqsədi və ideyası – istehlakçıların hər zaman qənaət etməsi və ən yaxşı təkliflərdən yararlana bilməsidir.

Qeyd edək ki, Maxi.az təkcə elektronika və məişət texnikasının pərakəndə satışı ilədeyil, paralel olaraq texniki servis, topdan satış və korporativ satışlarla məşğul olur.

Elə indi Umico Market-ə daxil olun, Maxi.az-dan istədiyiniz məhsulu rahatlıqla alın, üstəlik bonus da qazanın!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.