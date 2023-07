Acikanın çoxlarının bilmədiyi inanılmaz faydaları

Qan damarlarını təmizləyib, tonus verən qidalardan biri də hər süfrədə olan qəlyanaltı acikadır.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, acikanın müntəzəm istifadəsi immunitet sistemini gücləndirə, maddələr mübadiləsini sürətləndirə bilər.



Həmçinin, pomidor bir sıra digər faydalı keyfiyyətlərə malikdir, bunlar arasında:

• kişilər üçün afrodiziyak kimi təsirləri;



• qan dövranının artması;



• qan damarlarını zərərli xolesteroldan təmizlənməsi.

Bir çox insanlar acikadakı ədviyyatların, xüsusən istiotun ürək-damar sisteminin işinə faydalı təsir göstərdiyini bilirlər. Bu, hətta elm adamları tərəfindən də sübut edilib.

Acik hematopoietik sistemlə aktiv şəkildə əməkdaşlıq edən kalsium ehtiva edir. Pis xolesterinin miqdarına nəzarət edir və damar xəstəliklərinin inkişafına maneə yaradır.

Tərkibində sümük toxumasının əsas tikinti materiallarından biri olan fosfor var. Fosfor böyrəklərin və sinir sisteminin işini dəstəkləyir.

Qanı dəstəkləməyə yönəlmiş başqa bir komponent dəmirdir, bu da acikada məhsulda kifayətdir.



Acikada olan lif toxluq hissi yaradır, pektin isə bağırsaq fəaliyyətinə faydalı təsir göstərir.

