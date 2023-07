Vəzifədən azad edilmiş Daşkəsənin eks icra başçısı Əhəd Abıyev TV Müsavat-ın canlı efirində aparıcı Sevinc Telmanqızının suallarını cavablandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, mülklərinin siyahısının yayılmasından danışan Əhəd Abıyev bildirib ki, həmin siyahı başdan-ayağa yalandır və heç bir həqiqəti əks etdirmir. Əhəd Abıyev qohumlarının vəzifədə olması haqqında yazılanları da şayiə adlandırıb.

Ətraflı videoda:

