Avqustda bu bürclərin cibi pulla dolacaq

Astrologiyaya görə, avqust ayı bəzi bürclər üçün maddi cəhətdən uğurlu olacaq.

Metbuat.az astroloqların müəyyən etdiyi həmin bürcləri təqdim edir:

Şir

Şir bürcü altında doğulanlar avqust ayında maddi cəhətdənçox uğurlu olacaqlar. Yeni sərmayələr yatıracaq və büdcələrini faydalı formada idarə edəcəklər. Onlar avqust ayında zənginliyin dadını çıxaracaqlar.

Əqrəb

Əqrəb bürcnü altında doğulanlar avqust ayında çalışqanlığı və məsuliyyətli olmaları qarşılığında maddi cəhətdən mükafatlandırılacaqlar.Detallara diqqət edəcək, işini ən yaxı formada yerinə yetirəcək və rəğbət qazanacaqlar.

Oğlaq

Oğlaq bürcü altında doğulanlar avqust ayında uzun zamandır gözlədiyi gəliri əldə edəcəklər. Miras, mükafat və ya hədiyyə kimi bir fürsət ola bilər. Bu şəxslər avqust ayında maddi cəhətdən rahatlayaraq xəyallarına bir addım daha yaxınlaşacaqlar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.