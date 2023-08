“WhatsApp”dan daha bir yenilik - FOTO

“WhatsApp” istifadəçilərin hesablarına e-poçt ünvanlarını təyin etməyə imkan verəcək funksiya üzərində işləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “WhatsApp” hesablarını e-poçt vasitəsilə qorumaq üçün yeni təhlükəsizlik funksiyası hazırlanmaqdadır. Məlumata görə istifadəçilər müxtəlif cihazlarda “WhatsApp” hesablarına daxil olmaq istədikləri zaman onların e-poçtlarına təhlükəsizlik kodu göndəriləcək. Hazırlıq mərhələsində olan bu funksiyanın nə vaxt “WhatsApp” da bütün istifadəçilər üçün ümumi istifadəyə əlçatan olacağı barədə məlumat yoxdur.

Aidə / Metbuat.az

