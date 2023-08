Bir neçə gün öncə öd əməliyyatı keçirən aktyor-aparıcı Elcan Rəsulovun səhhəti yenidən ağırlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktyor "Instagram"da təcili tibbi yardım maşınından yeni görüntüsünü paylaşıb.

Sənətçi hazırda başqa xəstəxanaya aparıldığını bildirib.

