Türkiyənin Bursa şəhərində metroların birində gərgin anlar yaşanıb.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, metroda qadın həyat yoldaşını başqa qadın ilə görüb və dalaşmağa başlayıb.

Qadın danışığından bilinib o, həyat yoldaşının yanındakı şəxsi tanıyır. "Qardaşını çağıraram, ərini də çağıraram. Ona görə də o uşağı səndən alacaq" deyə qadın qışqırıb.

