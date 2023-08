Xətaidəki yanğına görə iki nömrəli yüksək çağırış - General hadisə yerindədir

Xətai rayonu Aşıq Qurban küçəsində açıq ərazidə baş verən yanğınla əlaqədar iki nömrəli yüksək çağırış elan olunub.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin rəisi, general-mayor Hikmət Abbasov deyib.

O, hazırda məhdudlaşdırılan yanğınla bağlı bəzi detalları açıqlayıb.

Xidmət rəisi deyib ki, saat 14:14 radələrində yanğınsöndürmə hissəsinə ərazidə yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub, saat 14:21-də Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin texnikaları və şəxsi heyəti yanğın olan əraziyə çatıb.

Onun sözlərinə görə, hadisənin çətinliyi, havanın küləkli olmasını nəzərə alaraq iki nömrəli yüksək çağırış elan olunub və Bakı qarnizonunun əsas qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub. Amma təyyarə və helikopterlərin hava şəraiti ilə əlaqədar qaldırılması mümkün olmayıb.

H.Abbasov hazırda ərazidə 15-dən artıq texnika və 80-ə yaxın şəxsi heyətin yanğının söndürlüməsində iştirak etdiyini açıqlayıb.

Xidmət rəisi bildirib ki, yüksək gərginlikli 35 min kilovatlıq elektrik xəttinin ərazidən keçməsi yanğının söndürülməsi işlərini çətinləşdirib.

O, həmin xətlərin mühafizə olunduğunu bildirib:

"Bununla yanaşı ərazidən keçən neft və qaz xəttləri mövcuddur. Onlar da yanğın ərazisinə bilavasitə yüklənib. Tərəfimizdən həmin xəttlər mühafizə edilir. Ərazidə "Lukoil", "Azpetrol" və "SOCAR"ın yanacaq çənlər parkı yerləşir. Biz əraziyə çatanda vəziyyət o qədər mürəkkəb idi ki, həmin çənlərə yanğının keçmə ehtimalı yüksək idi. Yanacaq daşıyan avtomobillərin hadisə yerində olması isə ciddi problem yaradırdı. 18 ədəd həmin yanacaq daşıyan maşınlar yanğından mühafizə olunub. Yalnız bir neft daşıyan yanacaq avtomaşını yanğın nəticəsində partlayıb".

15:35

Xəbər verildiyi kimi, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Aşıq Qurban küçəsi yaxınlığında açıq ərazidə yanğın baş verməsi barədə ilkin məlumat daxil olub və dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub.

Nazirlikdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, hazırda yanğının genişlənməsinin qarşısının alınması və söndürülməsi istiqamətində zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər davam etdirilir.

Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin rəisi daxili xidmət general-mayoru Hikmət Abbasov hadisə yerindədir.

Əlavə məlumat veriləcək.

14:55

Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Aşıq Qurban küçəsi yaxınlığında açıq ərazi yanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə, Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri çağırış üzrə cəlb olunub.

Hazırda yanğınsöndürmə işləri həyata keçirilir.

Əlavə məlumat veriləcək.

