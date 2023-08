Azərbaycan Respublikasının “Əmək Veteranı”, "Əməkdar müəllim" fəxri adlarına layiq görülmüş Lətifə Cabbarova vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, ömrünün 80 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Lətifə Cabbarova 1981-2011-ci illərdə Sumqayıt şəhər İ. Qayıbov adına 1 nömrəli tam orta məktəbin direktoru olub.

