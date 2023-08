Avqustda maddi cəhətdən şanslı olacaq 3 BÜRC

Hazır olun, çünki yaxın gələcəkdə sizi maliyyə bonusları gözləyir.

Avqust ayında ulduzlar bizi ayaqda saxlayacaq, çünki bir anda bir neçə güclü astroloji hadisə gözlənilir.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hamısı bu və ya digər şəkildə maddi cəhətdən bizə təsir edəcək, xüsusən də bu üç bürc üçün daha şanslı olacaq.

Əkizlər

Hazır olun, çünki işinizin və ambisiyalarınızın ədalətli tanınması yaxınlaşır. Avqust ayında rəhbərlik sizin üçün maliyyə bonusları, hətta ciddi maaş artımı hazırlayır.

Astroloqlar deyirlər ki, avqustda Əkizlər bürcü liderlərdən bunu gözləmədən bir az təşəbbüs göstərib maaşların artırılmasını istəməkdən zərər görməz. İnanın, ulduzlar bu müraciətə müsbət cavab almağınıza kömək edəcəklər.

Şir

Bilirik ki, siz artıq işdə səylərinizin ədalətli qiymətləndirilməsini gözləmirsiniz, lakin avqustda bu dəyişə bilər. Ulduzlar maliyyə vəziyyətinizin yaxşılaşacağını proqnozlaşdırırlar. Deyəsən, menecerlər hələ də pulla işinizi qiymətləndirəcəklər.

Astroloqların fikrincə, avqustda Şirlər maaş artımına arxalanmalıdırlar. Həddindən artıq təvazökarlıq olmadan peşəkarlığınız haqqında obyektiv danışmağı öyrənin.

Xərçəng

Xərçənglər üçün avqust ayı da “pullu” olacaq. Maaş artımı uzaqda deyil. Astroloqlar avqust ayında liderlərə tamamilə fərqli bucaqdan açılacağınızı proqnozlaşdırırlar.

Peşəkarlığınız nəzərə çarpacaq və mükafatlandırılacaq. Yalnız güclü peşəkar xüsusiyyətlərinizi mümkün qədər göstərmək və aşkar etmək vacibdir.

