Meşələrdə yanğın riski ilə bağlı əhaliyə XƏBƏRDARLIQ

Meşələrin İnkişafı Xidməti meşələrdə yanğın riski ilə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xidmət rəisi Cabbar Qəribovun verdiyi məlumata görə, son günlər havaların isti və quraq keçməsi, qarşıdakı günlərdə də istilərin davam edəcəyi meşə və digər yaşıllıq ərazilərində yanğın riskini artırır: "Meşə yanğınlarının çox ciddi və təhlükəli olması hər bir vətəndaşın daim diqqətində olmalıdır. Aparılan araşdırma və təhlillər meşə yanğınlarının əsas səbəbinin insan faktoru olduğunu göstərir. Meşə sahələri ilə həmsərhəd ərazilərdə yerləşən bələdiyyə və vətəndaşların pay torpaqlarında kənd təsərrüfatı bitkiləri yığıldıqdan sonra əkin sahələrinin yandırılması, ağac kömürü hazırlanan ocaqxanaların fəaliyyəti, əhalinin dincəlmək üçün meşə sahələrinə üz tutması və bu zaman meşədə odla ehtiyatsız davranmaları, yanğın törədici və tez alışan maddələrin (yağlı boya, sürtgü yağları, ətir, kimyəvi maddə saxlanılan qablar, şüşələr və s.) meşə sahələrinə atılması ölkəmizin meşə fonduna, yaşıllıq ərazilərinə, bioloji resurslarına və torpağın üst münbit qatına ciddi ziyan vurmaqla nəticələnən yanğınlara səbəb olur”.



Onun sözlərinə görə, hazırda ölkə ərazisində müşahidə olunan isti və quraq hava şəraiti səbəbindən təbiət əraziləri, yaşıllıqlar, o cümlədən otlaq sahələri, meşə massivləri yanğına daha həssasdır: “Bütün bunları nəzərə alaraq, hamımız təbiət qoynunda olarkən hədsiz diqqətli olmalı, yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi əməl etməli, üzərimizə düşən məsuliyyəti hiss etməli, odla ehtiyatlı davranmalı, söndürülməmiş siqaret kötüklərini ətrafa atmamalı, davranışlarımızda maksimum dərəcədə ehtiyatlı olmalıyıq. Çünki hər birimizin ani ehtiyatsızlığı və etinasızlığı qarşısıalınmaz yanğınlara səbəb ola bilər”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.