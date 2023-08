Sosial şəbəkələrdə Şıxov çimərliyindən yayılan görüntülər gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin görüntülərdə çimərliyə gələn sakinlərin "lejanka" əldə etmək üçün bir-biriləri ilə əlbəyaxa olması əks olunub.

