Qonşu ölkədə dollar bahalaşdı

Türkiyədə lirə kəskin şəkildə ucuzlaşmaqda davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, avqustun 9-da birjalarda Dollar/Türkiyə Lirəsi məzənnəsi rekordunu yeniləyib, 27,42 səviyyəsinə qədər yüksəlib.

Avro/Türkiyə Lirəsi məzənnəsi isə 30,06 səviyyəsini test edib. Başqa sözlə, TL təkcə bu gün dollar qarşısında 0,2% dəyər itirib. Son bir ayda isə lirə 3,7% ucuzlaşıb.

Türkiyə Mərkəzi Bankı isə dolların bugünkü məzənnəsini alış üzrə 26.98 TL, satış üzrə 27.03 TL müəyyən edib. Türkiyə lirəsi paralel olaraq Azərbaycan manatı qarşısında da rekord şəkildə eniş edib. Azərbaycan Mərkəzi Bankının avqustun 9-da açıqladığı məzənnəyə əsasən, 1 TL 0,0627 manata ticarət edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.