Malatyanın Yeşilyurt rayonunda 5,3 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

Metbuat.az "CNN"ə istinadən xəbər verir ki, dağıntı və tələfat barədə məlumat yoxdur.

AFAD-dan verilən son məlumata görə, zəlzələ yerin 7 km dərinliyində olub.

Malatya ilə yanaşı təbii fəlakət Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş, Qaziantepdə də hiss edilib.

