Hollivud aktyorları Bred Pitt və Ancelina Coli yeddi illik məhkəmə çəkişməsindən sonra boşanma prosesini başa çatdırıblar.

Metbuat.azxarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, bu barədə cütlüyə yaxın mənbələrdən biri bildirib.

O, ulduzların bütün məsələləri həll etdiklərini, biznes, daşınmaz əmlak və uşaqların qəyyumluğu məsələlərində razılığa gəldiyini vurğulayıb.

