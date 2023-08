Bu üç bürcün nümayəndələri sevilmir - SƏBƏB

Astroloqlar 3 bürcün insanlar tərəfindən sevilmdəyini qeyd edir.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Qız, Əqrəb, Əkizlər bürcünün nümayəndələridir.

Qız bürcü hər şeylə detallı şəkildə maraqlanan, heç nə ilə kifayətlənmirlər. Hətta onları "zəhlətökən" adlandıranlar da var.

İkinci yerdə ikinci yeri qisasçı, utancaq, şıltaq və bir qədər inadkar Əqrəb bürcü dayanır. Müsbət tərəfləri olduqları qədər öz dedikləri sözlərin üstündə dayanırlar. Bu da olduqca ətrafdalı insanlarda qıcıq oyadır.

Əkizlər bürcünün cəmiyyət tərəfindən çox sevilən bürcü kimi qəbul edilməməsinin səbəbi ikiüzlü, tutarsız, qətiyyətsiz və sözəbaxan olmalarıdır. Həmçinin, daim dəyişən əhval-ruhiyyə digər bürclər üçün olduqca yorucu ola bilər.

