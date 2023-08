Yaxın günlərdə yeni həyata başlayacaq 3 BÜRC

Demək olar ki, iki təqvim günü davam edəcək 24-cü ay günü yeni - mürəkkəb, lakin perspektivli layihələrin həyata keçirilməsi üçün idealdır.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, siz həmçinin yaxınlarınızla münasibətinizi - və buna görə də həyatın özünü - yaxşılığa doğru dəyişdirəcək vacib şəxsi qərarlar qəbul edə bilərsiniz.

Bu günlərdə bütün bürclərin nümayəndələri həyatlarını yaxşılığa doğru dəyişə bilərlər, lakin onlardan üçü bunu radikal bir şəkildə - açılışla edə bilər.

Əkizlər

Əslində, Əkizlər sabitliyi sevir, lakin eyni zamanda - onlar belə ikili təbiətlidirlər - bürcün nümayəndələri həmişə hər hansı bir dəyişikliyin tərəfdarıdırlar və nə qədər inqilabi olsalar, onlar üçün bir o qədər yaxşıdır. Buna görə də, bu zaman - yaxşı, hərəkətləri iki günə uzatmaq olar, onlar öz həyatlarını istədikləri kimi islahat etməyə həvəslə başlayacaqlar. Düzdür, çox yaxın gələcəkdə etdiklərinə görə peşman ola bilərlər, çünki başqa bir şey istəyirdilər, amma bunlar xırda şeylərdir.

Oxatan

Oxatanlar həmişə harasa tələsən Bürcün ən narahat nümayəndələridir. Onlar əmindirlər ki, hətta qocalıqda da həyatlarını dəyişə biləcəklər. Bürcün nümayəndələri tez-tez həyatlarını alt-üst edə biləcək riskli hərəkətlər edirlər: başqa şəhərlərə və hətta ölkələrə köçürlər, nəinki işi, həm də fəaliyyət sahəsini kəskin şəkildə dəyişdirirlər - bu zaman oxşar bir şey edə bilərlər.

Dolça

Dolçalar həyatlarını birdən-birə və dramatik şəkildə dəyişdirməyi bilirlər və - digər bürc simvollarından fərqli olaraq - onların hərəkətlərində təkcə qazanc deyil, həm də sağlam düşüncə var: ümumiyyətlə, xalqın dediyi kimi, sol ayağının istədiyi kimi davranırlar. Bu günlərdə ətrafdakıları təəccübləndirəcək bir şey edə bilərlər, amma ədalətlə demək lazımdır ki, bürcün nümayəndələri həyatlarını köklü şəkildə yaxşılığa doğru dəyişdirməyi bacarırlar.

