İranın Fars vilayətinin Şiraz şəhərində Şah-Çerağ məbədində terror aktı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fars vilayəti qubernatorunun müavini İsmayıl Səfl terror aktı nəticəsində bir nəfərin öldüyü, 8 nəfərin yaralandığını deyib.

Yaralananların hamısı xəstəxanaya yerləşdirilib, onlara lazımi yardım göstərilir.

İ.Səfli həmçinin qeyd edib ki, İran təhlükəsizlik qüvvələri terrorçunu həbs edib, o, dindirilir. O əlavə edib ki, vəziyyət nəzarət altındadır.

