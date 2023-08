Avqustun sonuna qədər şanslı olacaq 3 BÜRC

Bu il avqustun ikinci yarısı xoşbəxtlik və yeni başlanğıclar üçün fürsətlərlə doludur. Bu zaman kainatın qüvvələri birləşərək müsbət dəyişiklik və şəxsi inkişaf imkanları yaradacaq.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, üç bürc üçün isə həyat daha da şanslı olacaq. Astroloqlar bəxti gətirəcək bürclərin adını açıqlayıb.

Qoç

oçlar vqustun sonunda sizdə həyəcan və inam dalğası hiss edəcək. Karyeranızda və ya şəxsi həyatınızda yeni imkanlar açmaq üçün onlardan istifadə etmək lazımdır. Enerjiniz və qətiyyətiniz səxavətli nəticələr verəcək və başqalarının tanınmasına layiq olacaq. Bu, köklü dəyişikliklər dövrüdür və indi həyatınızın gedişatını yalnız siz müəyyən edə bilərsiniz. Düşüncələrinizə və hərəkətlərinizə görə məsuliyyət götürərək istədiyiniz kimi yaşaya bilərsiniz. Bu həm də arzularınızı gerçəkləşdirməyə kömək edəcək.

Öz sağlamlığınızı və rifahınızı birinci yerə qoyun. İstirahət edin, istirahət edin və enerji verin, çünki bu, ümumi rifah və möhkəmliyə müsbət təsir göstərəcək. Həyat hətta əlverişli vaxtlarda da problemsiz deyil. Bu çağırışlara sakitlik və nikbinliklə yanaşmaq vacibdir. Unutmayın ki, onlar şəxsi inkişaf üçün imkanlar açacaq.

Sizə həyatı daha dərindən dərk etməyə imkan verən keçmiş təcrübələri düşünün. Bu, sizə uğursuzluqlarınızdan böyümək və qələbələrin dəyərini daha yaxşı başa düşmək imkanı verəcəkdir. Və gələcəkdə daha çox məlumatlı seçimlər edin.

Subay Qoçlar yeni romantik münasibətə başlamağa həvəslidirlər. Bununla belə, hər şeyi məcbur etmədiyinizə əmin olun, lakin onların hamar və təbii şəkildə inkişaf etməsinə icazə verin. Başlanğıcda etibar yaratsanız, zamanla mükafatlarını alacaqsınız. Hələ də subay olan bürclərə rahat davranmaq tövsiyə olunur.

Şir

Bu sizin zəfər vaxtınız olacaq. Görkəmli liderlik keyfiyyətləriniz sizə həm peşəkar, həm də sosial şəraitdə üstün olmağa imkan verəcək. Bundan əlavə, başqaları ilə rəftar etdiyiniz hərarət və səxavət mövcud münasibətləri gücləndirməyə və yeni münasibətlərə başlamağa kömək edəcəkdir. Həyatınızı dəyişdirməyə kömək edəcək yeni insanlarla tanış olacaqsınız. Mümkün qədər çox ünsiyyət qurun, çünki söhbətlərdə vacib ipuçları alacaqsınız.

İndi siz məqsədyönlü səy göstərsəniz, inkişaf edə və özünüzün ən yaxşı versiyası ola bilərsiniz. Hobbilərinizin arxasınca gedin, yeni biliklər əldə edin və qarşınıza mühüm məqsədlər qoyun. Yeni təcrübələrə açıq olmağa və bilinməyənə doğru addım ataraq risk almağa təşviq olunursunuz. Yeni fəaliyyətlərlə sınaqdan keçirmək, ilk baxışda qorxulu görünsə də, gözlənilmədən böyük nəticələrə gətirib çıxara bilər.

Sağlamlığınız və xoşbəxtliyiniz birbaşa sosial əlaqələrlə bağlıdır. Buna görə də sosial dairənizi aktiv şəkildə inkişaf etdirin. Münasibətləri gücləndirmək üçün mükəmməl vaxtdır. Əgər uzun müddət münasibətdə olmusunuzsa, bu, bir növ yeni başlanğıc ola bilər.

Bununla belə, tələsik qərarlar və diqqətsiz hərəkətlərdən çəkinməyə çalışın. Diqqətinizi cəmləşdirə və əsaslı ola bilsəniz, qarşınıza çıxan fürsətlərdən istifadə etmək üçün daha yaxşı vəziyyətdə olacaqsınız.

Tərəzilər

Harmoniyanız və diplomatiyanız avqustun sonlarını sizin üçün əsl nağıla çevirəcək. Həyatınızda harmoniya və tarazlıq hiss edəcəksiniz. Bu, uzun müddətdir mövcud olan fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmağa və istənilən münasibətdə ünsiyyəti yaxşılaşdırmağa kömək edəcək.

Bu həm də özünüzə və sizin üçün ən vacib olanların rifahına diqqət yetirmək üçün əla vaxtdır. Güzəştə getməyin. Özünüzə sadiq qalın və öz ehtiyaclarınıza diqqət yetirin. Özünüzə lazım olanı verin və onu başqa insanlardan axtarmağa ehtiyac qalmayacaq, daha bütöv və özünü təmin edən bir insan olacaqsınız. Həyatınızdakı müsbətləri minnətdarlıqla qəbul edin.

Bu zaman hər birimizi rahatlıq zonamızdan çıxmağa, yeni bir şey etməyə və məhdudlaşdıran inanclardan əl çəkməyə təşviq edir. Xoşbəxtlik təkcə xarici şəraitin nəticəsi deyil, həm də düşüncə və seçimlərimizin məhsuludur. Minnətdarlığa diqqət yetirməklə, zehinlilik tətbiq etməklə və sizə sevinc gətirən şeylərlə məşğul olmaqla, həyatınızı əsl işıqla doldura bilərsiniz. Bu hissi artırmaq üçün rituallardan və təcrübələrdən istifadə edin. Bu, talismans taxmaqdan tutmuş meditasiyaya qədər hər şey ola bilər. Əsas odur ki, onlar sizə daha çox nikbinlik bəxş etsinlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.