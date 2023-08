Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev Akif İslamzadənin Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə "Şöhrət" ordenilə təltif olunması ilə bağlı sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Akif İslamzadə buna görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib.

Akif İslamzadə "Şöhrət" ordenilə təltif olunmasının həm gözlənilməz, həm də sevindirici olduğunu bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.