Futbol üzrə Azərbaycan millisinin İordaniya yığmasına qarşı keçirəcəyi yoldaşlıq oyununun başlama saatı bəlli olub.

Metbuat.az AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, qarşılaşma sentyabrın 12-də, saat 20:00-da start götürəcək.

Qeyd edək ki, beynəlxalq yoldaşlıq görüşü "Dalğa Arena"da gerçəkləşəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.