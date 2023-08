Zaqatalada itkin düşən 9-cu sinif şagirdi tapılıb

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayon ərazisində qeydə alınıb.

Zaqatala şəhər internat tipli inteqrasiya məktəbinin 9-cu sinif şagirdi, 2008-ci il təvəllüdlü Ü.S. (ad, soyadı şərti) yaşadığı evdən çıxaraq gedib və bir daha geri qayıtmayıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılıb və bir müddət sonra məktəbli aşkarlanaraq ailə üzvlərinə təhvil verilib.

