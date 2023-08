“Qarabağ” yeni qapıçının keçidini həll edib.

Metbuat.az Sport24.az-a istinadən xəbər verir ki, Avropa Liqasındakı təmsilçimiz “Zenit”in və Rusiya millisinin sabiq üzvü Andrey Lunyovla anlaşıb.

Transfer yaxın günlərdə rəsmən açıqlanacaq.

Xatırladaq ki, “Qarabağ” son klubu Leverkuzen “Bayer”i olan 32 yaşlı Lunyovla keçən mövsümün qış fasiləsində ciddi maraqlansa da, transfer son anda baş tutmamışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.