"Porto"nun və Portuqaliya millisinin yarımmüdafiəçisi Otavio tezliklə Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" klubuna keçəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, portuqaliyalı yarımmüdafiəçinin transferi ilə bağlı danışıqlar son mərhələdədir. 2026-cı ilə qədər imzalanan müqaviləyə görə “Porto” 60 milyon avro alacaq.

Futbolçuya hər mövsüm üçün 15 milyon avro nəzərdə tutulub.

