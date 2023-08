Qadınlar arasında futbol üzrə dünya çempionatının finalında İspaniya və İngiltərə komandaları üz-üzə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İspaniya yığmasının üzvü Olga Carmona Garcia oyunun 29-cu dəqiqəsində komandasını önə çıxarıb.

İspaniyada Jenifer Hermoso oyunun 69-cu dəqiqəsində 11 metrlik cərimə zərbəsindən yararlana bilməyib.

Beləliklə, İspaniya 1:0 hesabı ilə İngiltərəni məğlub edərək dünya çempionu olub.

