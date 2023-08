ABŞ-da keçirilən hərracda "Ferrari" yarış avtomobilinin yanmış hissələri satışa çıxarılıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, 1960-cı illərdə yarış zamanı yanan avtomobil 2 milyon dollara satılıb.

Təhlilçilər deyirlər ki, yeni alıcı yenidən rəqabət apara bilməsi üçün onu bərpa etmək istəyə bilər.

