Bakının Suraxanı rayonunda oğul anasını və onun sevgilisini bıçaqlayıb.

Metbuat.az trend-ə istinadən xəbər verir ki, Hövsanda 1982-ci il təvəllüdlü Kazımova Aynurə Zəkəriyyə qızı yaşadığı evdə 1989-cu il təvəllüdlü Hüseynov Ramil Rauf oğlu ilə görüş təşkil edib.

Həmin vaxt evə gələn A.Kazımovanın oğlu əvvəlcə kişini, sonra anasını bıçaqlayıb.

Şübhəli polis bölməsinə gedərək təslim olub.

Hər iki yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib.

R.Hüseynovun vəziyyəti ağırdır.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

